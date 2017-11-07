Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu

Merkez Nilüfer ilçesinde boş bir arazide bulunan ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlanan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, boğazı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'nde evine gitmek üzere yürüyen bir çiftçi, Geyveli Caddesi'ne geldiği sırada boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, boğazının kesildiği ve vücudunun 20 yerinden bıçaklandığı da tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Prens Mansur kimdir? O helikopterdeki Suudi Prensi Mansur bin Mukrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Prens Mansur kimdir? O helikopterdeki Suudi Prensi Mansur bin Mukrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA