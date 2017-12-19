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Bursa'da çamaşır yıkama merkezinde yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Çalı Sanayi Bölgesi'nde çamaşır yıkama merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çalı Sanayi Bölgesi Gri Cadde'de bulunan ve oteller ile hastanelerden getirilen çamaşırların yıkandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki fabrikaların bekçileri ve diğer çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı yaklaşık 40 personelden oluşan itfaiye ekipleri, 10 araçla yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye görevlileri yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Büyük çapta hasar meydana gelen iş yerinde 45 kişinin çalıştığı ve gece vardiyası uygulanmadığından olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye tarafından yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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