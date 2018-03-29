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Bursa'da çıkan yangından aynı binadaki bir ev ve iki iş yeri kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında aynı binada bulunan bir ev ve iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında aynı binada bulunan bir ev ve iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde bir ev, lokanta ve oto tamirhanesinin yer aldığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada çok sayıda tüp olduğu gerekçesiyle polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söz konusu ev ve iki iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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