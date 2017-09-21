Bursa'da Eylül'de 86 yıl sonra en sıcak gün

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 20 Eylül 2017'de hava sıcaklığı, 40,3 derece ölçüldü.

Buna göre 20 Eylül tarihi kentte eylül ayının en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Kentte eylül ayında bu boyutta sıcaklık, 14 Eylül 1931'de 40,1 dereceyle yaşanmıştı.

86 yıl sonra sıcaklık rekorunun kırıldığı Bursa'nın, Karacabey ilçesinde 40,5, İnegöl'de 40,4, Mustafakemalpaşa'da 40,1 derece ölçüldü.