Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da kaçan boğa kahveye daldı

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde, kaçan kurbanlık boğa, kahveye girdi. Boğa, kahveden güçlükle çıkarıldı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarından eve getirilirken kaçan boğa kahveyi daldı. O sırada kahvede oyun oynayanlar panik içinde kaçıştı. Çevrede toplananlar boğayı çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Güçlükle kahveden çıkarılan boğa sahibi tarafından götürülürken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA