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Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa Mudanya'da Çağrışan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." dedi. 

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