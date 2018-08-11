Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." dedi.