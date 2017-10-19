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Bursa'da telefon dolandırıcıları tuzağa düşürülerek yakalandı

Bursa'da yaşlı adamı dolandırmak isteyen dolandırıcılar, para yerine ellerine kum dolu poşet verilerek kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ş'yi arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini komiser olarak tanıtıp, hesabından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını, bu şahısları yakalamak için operasyon yaptıklarını söyledi. Dolandırıcılar, R.Ş'den bankadaki parasını çekmesini istedi. Karşısındakilerin dolandırıcı olduğunu anlayan R.Ş, hemen polise haber verdi. R.Ş ile irtibata geçen ekipler, dolandırıcı ile telefon görüşmesini sürdürmesini istedi. R.Ş, dolandırıcıyı polislerin istediği adrese çekerek, içine kum doldurulmuş poşeti verdi. Poşeti alan E.U. olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından ifadesi alınan E.U. adliyeye sevk edildi.
 

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