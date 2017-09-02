Bursa'da terörü protesto yürüyüşü sırasında başından vurulan çocuk 2 yıl aranın ardından yürümeye başladı

Yenişehir ilçesinde 9 Eylül 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesi ile Iğdır’da meydana gelen terör saldırılarını protesto eden kalabalık, Heykel mevkiinde HDP ilçe binasının çevresinde toplanan grup ile karşı karşıya geldi. Çıkan gerginlik sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, 15 yaşındaki Hakan Şen’in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Beyninde oluşan ödem nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Hakan Şen, geçireceği beyin ameliyatları nedeniyle o yıl kayıt yaptırdığı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’ne devam edemedi. Tüm ameliyat masraflarını üstlenen AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Hakan’ı iyileşme sürecinde sık sık ziyaret edip yalnız bırakmadı.

İki yıl sonra yürümeye başladı

Tedavisi halen devam eden Hakan Şen 2 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Hakan Şen’in evine bayram ziyaretine giden Hüseyin Şahin, "17 yaşındaki gencin 2 yıl aranın ardından yürümeye başladığını görünce bizim için en güzel bayram hediyesi oldu" dedi. Hakan’a cep telefonu hediye eden Şahin, "Hakan kardeşimizin halen tedavisi sürüyor. Biz ailesi ve Hakan ile her zaman irtibat halinde olduk. Kendisinin iyileşmesi bizleri mutlu etti. İnşallah genç kardeşimiz daha da iyi olacak" diye konuştu. Hakan Şen ise, “Sayın Vekilimize ve Belediye Başkanımıza hediyeleri için çok teşekkür ediyorum. Anne ve babamı dinliyorum bütün gençlere de anne ve babalarını dinlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.