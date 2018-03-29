Bursa'da yeni evli çiftin 10 bin liralık altınlarını çaldılar
Bursa'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, 10 bin liralık altın çaldı. Gece yarısı sese uyanan çift gözlerini açtıklarında hırsızla burun buruna geldi. Şoka giren çift hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.
- İHA
Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2. kattaki dairenin balkon kapısını kanırtıp içeriye giren hırsız, yeni evli çiftin uyuduğu sırada yatak odasına girip çekmeceleri kurcalamaya başladı. Sese uyanan genç çift gözlerini açtığında hırsızla burun buruna geldi. Altınları alan hırsız hızla balkondan atlayarak kaçtı. Şok geçiren çift, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. S.M. olduğu belirlenen zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet tam altın ve 180 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.
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