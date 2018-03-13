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Bursa'daki şifalı su böbrek hastalarının akınına uğruyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki şifalı su böbrek hastalarının akınına uğruyor.

  • İHA
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Karaağız Mahallesi sınırları içinde bulunan şifalı suyun böbrek hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Bilhassa böbrek taşı rahatsızlığı ve idrar yolları hastalıklarına iyi geldiği belirtilen şifalı suyu her gün çok sayıda bidonlara doldurup içiyor. Yurt dışı da dahil Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden şifalı sudan almak için insanlar Büyükorhan'a geliyor. Suyun yaklaşık 100 yıldır aktığı ifade edildi.
 
Şifalı suyu içtikten sonra iyi olan hastalar ise mahalleye çeşitli yardımlarda bulunuyor. 1990 yılında Artvinli bir iş adamının bu sudan iyileşince mahalleye cami yaptırdığı öğrenildi.
 
Karaağız sakinlerinden 60 yaşındaki Ahmet  Yılmaz, "Böbrek taşlarını döken, böbrek rahatsızlığı ve idrar yolları hastalıklarına iyi gelen bu su, Oluklu dağı diye tabir ettiğimiz taşların arasından geliyor. 1990 yılında Artvinli bir iş adamı geldi, suyumuzdan içtikten sonra böbreklerindeki taşı döktü. Köyümüze cami ve fakir bir vatandaşımıza da lojman yaptırdı. Buraya gelenler şifa buluyor. Ankara’dan, İzmir’den, İstanbul’dan, Almanya’dan ve ve diğer ülkelerinden çok gelen oluyor. İçilebilir raporu var. Suyumuz şifalı olmasına rağmen acı ve ekşi değil, aksine tatlı bir içme suyu” dedi.
 
 

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