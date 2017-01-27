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Burun ameliyatı olan genç kız, yaşamını yitirdi

Gaziantep'te burnundaki kıkırdağın alınması için 17 Ocak'ta ameliyat olduğu sırada beyin kanaması geçirdiği iddia edilen genç kız, hayatını kaybetti.

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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde burnundaki kıkırdağın alınması için 17 Ocak'ta ameliyata alınan Kübra Özüberk, uyanmayınca tomografi çekildi. Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ve yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Özüberk'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Özüberk'in dayısı Fatih Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babanın çok acılı olduğunu, konuşmayacak durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a sesleniyorum. Yeğenimin ölüm sebebinin belirlenmesi için gerekli soruşturmanın başlatılması için talimat vermesini talep ediyoruz. Kusurlu, suçlu aramak istemiyoruz. İhmali olan varsa araştırılsın. Tabii ki takdir Allah'ındır, hepimiz O'na döneceğiz ancak tedbiri elden bırakmayacaktık. Maalesef burada tedbir sıkıntısı var."

 

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