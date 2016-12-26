Bütün şehir kazaya karıştı bir tek ona bir şey olmadı
Pakistan'ın İslamabad kentinde yaşanan olayda, karşıya geçmeye çalışan bir adamın önünde zincirleme bir trafik kazası oldu. Kazanın tam ortasında kalan adam ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Yaşanan ilginç kaza Pakistan'ın İslamabad kentinden. Olayda, karşıya geçmeye çalışan bir adamın önünde zincirleme bir trafik kazası oldu. Kazanın tam ortasında kalan adam ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
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