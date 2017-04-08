Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı'da yapıldı

Büyük İstanbul Mitingi başladı. Vatandaşlar akın akın Yenikapı Miting Alanına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım İstanbullular ile buluşuyor. Yenikapı’ya ulaşım başta Marmaray, metro olmak üzere denizden de sağlanıyor. Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın dev posteriyle birlikte “Evet söz de karar da milletin” yazıldı. Sahne için 600 ton malzeme kullanıldı. Mitingde protokol bölümü olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle birlikte oturacak.

Miting sebebiyle Yenikapı meydanı içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting için 5 bin polis 700 sağlık personeli görev yapacak. 185 deniz aracı ve binlerce otobüs de mitinge katılanlar için görev yapacak.

Mitingin alanı ve çevresinde bulunan geniş bir alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Vatandaşlar, iki ayrı aramadan geçerek alana giriş yapıyor. İlk aramada üst araması ve çanta kontrolleri yapılırken mitinge alanına girilecek son noktada ise x-ray cihazları ve dedektör kapılarından güvenlik sağlanıyor. Marmaray ve Metro istasyonunda alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde çok sayıda polis görev yapıyor.

Miting alanına gelenlerin açtıkları pankartlar da dikkat çekiyor. Bir grubun üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde tabancalı resminin bulunduğu bir pankartla alana geldiği görüldü. Pankartta ayrıca Erdoğan'ın yan sıra ellerinde silahlarla Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'nun resimleri de bulunuyor.