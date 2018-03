Büyük kapışmalar ondan sorulur: DJ Renegade

Red Bull BC One, tüm dünyadan b-boy’ların katıldığı uluslararası bir dans şampiyonası olarak 14 yıldır düzenleniyor. Yarışmanın Türkiye ayağı bu yıl 17-18 Mart 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek. 17 Mart Cumartesi Bornova Originn’de ön eleme turları ve breakdans atölyeleri yer alırken, 18 Mart Pazar günü Container Hall’da gerçekleşecek final karşılaşmasında dünyaca ünlü İngiliz DJ Renegade sahnede olacak. Hip hop kültürünü günümüzdeki popülerliğini yakalamadan önce tanıyan ve b-boy olarak başladığı kariyerine DJ olarak devam eden Renegade bu kararını, ‘Müziği her zaman seviyordum ve bir arkadaşım beni DJ’lik sanatıyla tanıştırdı. O an mesleğime âşık oldum’ ifadeleriyle anlatıyor.

Bu kadar uzun süreceği aklımın ucundan geçmezdi.

Hip hop kültürüyle 1980’lerde tanışan DJ Renegade, o günden bugüne kültürün sürekli geliştiğini ve yayıldığını belirterek, “O yıllarda hip hop kültürünün bu kadar gelişeceği aklımın ucundan geçmezdi. Bizler için muhteşem bir yolculuk oldu. Hip hop kültürünün daha fazla gelişip, yayılacağını göreceğiz” dedi.

İlk yıllar çok heyecanlıydık

Amerika’dan çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan hip hop kültürü önce Avrupa’da kendine takipçi bulmaya başladı. Bu süreci anlatan DJ Renegade, “Müthiş heyecanlı yıllardı. Çok gençtim ve hip hop herkes için çok yeniydi. Breakdans her yerdeydi. Hip hop kültürünü bize medya tanıttı. Televizyon ve filmlerin hip hop kültürünün yayılmasında önemli bir payı var” şeklinde konuştu.

Benim işim normal DJ’likten çok farklı

B-boy’luk geçmişi nedeniyle yalnızca breakdans için müzik üreten DJ Renegade, breakdans yarışmaları için DJ’lik yapmanın normal DJ’likten tamamen farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor. Kendi breakdans deneyiminden yola çıkarak B-boy’ların dans sırasında nasıl bir müziğe ihtiyacı olduğunu anlayan DJ Renegade: Uzun yıllar bu işi yaptıktan sonra kendinize özgü bir stil geliştiriyorsunuz ve hassaslaşıyorsunuz. Ben şarkıları seçmiyorum. Hissediyorum.

Red Bull BC One breakdansı birçok yönde geliştirdi

Breakdansın en prestijli yarışması Red Bull BC One’da defalarca çalan DJ Renegade, breakdansın gelişiminde önemli rol oynayan şampiyonayı anlatırken, “Red Bull BC One dünyadaki önde gelen breakdans yarışmalardan bir tanesi. Breakdans sahnesini birçok yönde geliştirdi” ifadelerini kullandı.