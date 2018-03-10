Büyük Taarruz öncesi çekilen fotoğraftaki ağacın yeri tespit edildi
Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Albay Asım'ın altında plan yaptıkları ağacın yeri tespit edildi.
- İHA
Fotoğrafın çekildiği bölgede Nutuk'da da yer aldığı gibi ordunun hazırlandığını söyleyen Habib Akalın, "Atatürk'ün Nutuk'ta, '24 Ağustos günü Akşehir'den 25 Ağustos günü karargahımızı Şuhut'a nakil ettik' demesinin ardından gece saatlerinde Şuhut Atatürk Evi'nden çıkıp çadırlı orduyu Çakırözü yakınlarına dere yatağına kurarak hazırladığı yer burasıdır. Burada Değirmenci Mustafa Ağa var. O dönemlerde oğlu Hasan Hüseyin Ağa'da yanında ve 14-15 yaşlarında. Şemsi nine de Değirmenci Mustafa Ağa'nın kızı. Taarruzdan önce hazırlık günlerinde buradan ordu geçerken, burada su değirmeni işletiyorlar. Atatürk ve komuta komitesi de buraya geldiğinde Şemsi nine şepit ve yumurta yapıyor. Buradan geçen her askere yetiştirmeye çalışıyor. Biz bu tarih araştırmasına girdiğimizde Şemsi ninenin kızına ulaştık. Ayrıca da Hasan Hüseyin Ağa'nın da oğlu Mustafa Özdemir'e ulaştık. Onları da araçlara bindirerek, 'Bizi o fotoğrafın yerine götürün' dediğimizde buraya getirdiler. Nutuk'ta da bahsedilen çadırlı orduların kaldığı yer burasıdır" dedi.
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