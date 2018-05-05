Büyükçekmece'deki villaya yapılan operasyonda 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi
İstanbul Büyükçekmece'deki iki villaya yapılan operasyonda 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Üç katlı villaların her bir katının suni ışık, ısı ve sulama kaynaklarıyla hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi. Dört kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’deki bir çetenin hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmasında Kamiloba ve Türkoba’da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü tespit edildi.
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah saatlerinde villaya operasyon yapıldı. Operasyona narkotik timlerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı.
Üçer katlı villalarda inceleme yapan polisler, her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemleriyle hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gördü. İki villada toplam 4 bin kök hint keneviri olduğu tespit edildi. Hint kenevirlerinin yakılarak imha edileceği belirtildi.
(Hürriyet)
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