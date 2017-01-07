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Buz gibi havada denize girdi

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Üsküdar'da bir kişi denize girdi.

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İstanbul soğuktan buz keserken, Üsküdar Salacak sahilde kameralara takılan bir görüntü vatandaşları şok etti. Sahilde soğuk havaya rağmen denize giren Baki Ünal isimli şahıs herkesi şaşırttı. Denizden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ünal, "Denize girdim, su çok soğuk. Ellerim dondu. Ama iyi geliyor" dedi.
 

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