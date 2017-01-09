Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Buz kaplı gölde 'Eskimo' usulü balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde buz tutan Nazik Gölü'nün buzlarını kıran balıkçılar, kırdıkları yerden ağ atarak balık tutuyor.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

45 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, şiddetli soğuklar nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise buzları kırarak ağlarını bıraktı. Nazik Gölü donunca, Ahlatlı balıkçılar Eskimo usulü buzları kırıp suya yılın ilk ağını attı. İlk toru buzun altına salan balıkçılar, 3 gün sonra yeniden geri gelerek suyun altındaki torlarını çekecek. Sabahın erken saatlerinde kilometrelerce karda yürüyen ve gün boyu av için hazırlık yapan balıkçılardan Abdulkerim Ayday, "Biz bugün balık tutmadık. Uzun zamandır göle gelmemiştim. Bu yıl ilk ağlarımızı attık. 2-3 gün sonra gelip ağlarımızı çıkaracağız. Nasipse balık çıkaracağız" dedi.
 
Tatvan ilçesinden gelerek donan gölde balık avını izlemek isteyen Yılmaz Karaca ise, "Burada balıkçıları gördük. Şansımıza balık çıkmadı. Bugün tor atan balıkçılar 3-4 gün sonra gelip balıkları çıkaracaklar. Biz de bu avı merak edip izlemeye geldik" diye konuştu.
 
Kar ve buzlanmaya rağmen kilometrelerce yol kat eden balıkçılar, göl üzerinde bulunan 20 santimetre kalınlığındaki buzu kırıp ağlarını soğuk sulara bırakıyor.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Çok sevdiğim bir şarkı' dedi, cevabı yanlış çıkınca küfretti

'Çok sevdiğim bir şarkı' dedi, cevabı yanlış çıkınca küfretti

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

Emekliye ek ödeme müjdesi

Emekliye ek ödeme müjdesi

iPhone'un gizli özellikleri

iPhone'un gizli özellikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA