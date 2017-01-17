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Buzdan sal yapıp nehri geçtiler

Bayburt’ta Çoruh Nehri'nde balık avlayan vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Buz tabakasının üzerine çıkan 3 kişi, buzu adeta bir sal gibi kullanarak nehirden karşıya geçti.

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Bayburt merkeze bağlı Karşıgeçit Köyünde vatandaşlar, balık avlamak için tehlikeli ve bir o kadar da ilginç bir yöntem kullandı. Köylerinin hemen yanından geçen Çoruh Nehri’nden balık tutmaya giden Fatih ve oğlu Yusuf Bayraktar ile Selami Yıldız, bulundukları alanda balık kalmayınca karşıya geçmeye karar verdi. Eksi 15 derecede buz tutan nehirde balık tutmak isteyen 3 kişi, karşıya geçmek için sal veya tekneye ihtiyaç olunca buzu bulunduğu yerden baltayla ayırarak üstüne çıktı ve adeta sal gibi kullandı.
 
Nehrin kıyısında videoyu çekenlerin de zaman zaman 'düşmeyin dikkat edin' diye uyardığı balıkçılar, ilgi odağı oldu. Buzu sal gibi kullanan 3 kişi, karşıdan karşıya geçmeyi başardı.
 

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