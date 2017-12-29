Bylock tuzağına yeni KHK ne zaman çıkacak? Yeni Bylock KHK'sı son dakika göreve iade listesi belli mi

Bylock ile ilgili yeni KHK ne zaman çıkacak? Yeni Bylock KHK'sı son dakika göreve iade ne zaman? KHK ile göreve iade edileceklerin listesi belli mi? soruların yanıtları merak edilirken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Alınan son haberlere göre, Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek olan yeni bir KHK birkaç gün içinde yayımlanacak. KHK birkaç gün içinde çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'lerine yönlendirildikleri ortaya çıkmıştı. Bunun sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık bin kişinin tahliye edilebileceği ifade edilmişti. Bununla ilgili yazının ilgili başsavcılıklara gönderildiği belirtilmişti. İşte yeni Bylock KHK'sı son dakika göreve iade edileceklerin listesi ile ilgili yeni gelişmeler...



Bylock programına iradesi dışı yönlenler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılması düşünülen KHK ile bylock tuzağına düşenlerin işe iadeleri gerçekleştirilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananlara yönelik çalışmalarda, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini belirlemişti. Savcılığın flaş açıklaması sonrası onlarca kişi cezaevlerinden tahliye edilirken, tahliye edilecek olanların sayısının 1000'i bulacağı açıklanmıştı. Bylock tuzağına düşerek görevinden ihraç edilen ya da açığa alınan memur sayısı ise henüz bilinmiyor. Bu şekilde mağduriyet yaşayan devlet çalışanları için yeni bir KHK hazırlandığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHk ile yüzlerce kişinin tekrar görevlerine iadesi sağlanmış olacak.



Bylock tuzağına düşenler için yeni KHK... Son dakika alınan kararla FETÖ'nün irade dışı yönlendirmesiyle bylock listesinde olanların ve daha önce mesleğinden ihraç edilenlerin yeni KHK ile görevlerine iade edilecekleri öğrenildi. 11 bin 480 kişiden kimlerin listede olacağı merakla bekleniyor. Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.



YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞVURULAR ALINACAK



Meslekten sadece bu nedenle ihraç edilen yaklaşık 2 bin kişinin mesleğe dönüşlerinin yolu açıklacak. Bu KHK birkaç gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Daha sonrasında başvurular alınacak ve mesleğe dönüş yolu açılacak. Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.







KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NEDİR?



Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.



Anayasa'nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir.



Bu madde şöyledir:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez."



Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.