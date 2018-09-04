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Çadırda kumar partisine baskın düzenlendi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatılan yere baskın düzenlendi.

  • İHA
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Karşıyaka Mahallesi’nde ormanlık alanda çadır içerisinde kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, olay yerine giderek kumar oynatılan çadıra baskın düzenlendi. Emniyet ekipleri çadır içerisinde 124 adet tombala kartı, çok sayıda kullanılmış pul ve 5 adet açılmamış pul ile çadır dışında da 2 adet jeneratör, çok sayıda masa ve sandalyeye el koydu.
 
Çadır içerisinde kumar oynayan 33 kişi hakkında kumar oynamaktan idari işlem uygulanırken, kumar oynanmasında imkan ve yer sağlayan H.A isimli şahsa da adli işlem yapılarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
 
 Aynı zamanda Sincan’da oto hırsızlığı gerçekleştiren ve Gölbaşı’na gelerek burada 2 ayrı binada ayakkabı hırsızlığı yapan G.O.Ö isimli şahıs Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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