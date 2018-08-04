Çadlı Türkler Erdoğan’a seslendi: Biz Osmanlı ve Türkiye’nin bir parçasıyız
Çad’ın Abeşe bölgesinde yaşayan Türkler, Başkan Erdoğan’a seslenerek, çocuklarının Türkiye’de okutulmasını istedi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istekleri olduğunu söyleyen Ayşe Ali Abdulmecid ise kendilerini Çad’da yalnız hissettiklerini belirterek, “Babam Abdulmecid, dedem Uşar onun babası ise Abdulmecid idi. Abdulmecid İstanbul’dan geldi. Biz burada doğduk büyüdük ama hâlâ bir parçamız Türkiye’de. Biz Osmanlı ve Türkiye’nin bir parçasıyız. Bu yüzden çocuklarımın asıl vatanım Türkiye’de okumasını istiyorum” diye konuştu.
Zamanla Türkçeyi unutan Türkler, anavatanları ile yeniden bağlar kurmak istiyor. Bunun için Erdoğan’a seslenen Türk aileleri, bu bağın kurulması için karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini ve Türkiye’nin kendilerini sahiplenmesini bekliyor. Ayrıca aynı şehirde bulunan Türk bahçesinin harap olmaya terk edildiğini de belirten Türkler, atalarının mirasına sahip çıkılmasını istiyor.
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