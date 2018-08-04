Çadlı Türkler Erdoğan’a seslendi: Biz Osmanlı ve Türkiye’nin bir parçasıyız

18. yüzyılda bazı Osmanlı askerleri Çad sultanlığının askerlerine eğitim vermek amacıyla Afrika’ya gitmişti. Uzun yıllar boyunca bölgede kalan Osmanlı askerleri, Çadlı kadınlar ile evlenmiş ve aileler kurmuştu. Günümüze kadar uzanan bu serüvenden geriye 300 kişilik bir Türk grubu kaldı. Çad’ın Abeşe bölgesinde yaşayan bu Türkler İHA muhabirine konuştu. İHA muhabirini evlerinde ağırlayan Türkler, uzun yıllardır bölgede yalnız yaşadıklarını belirttiler. Geçen yıl ülkelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türk bayrağıyla karşılayan Türkler, kendisine isteklerini iletmişlerdi. Abeşeli Türklerin lideri olan Muhammed Medeni Hüseyin “Her aile soyunun kime dayandığını biliyor. 4-5 nesil öncesinden bahsediyoruz. Kendimizi hep Türk olarak tanıttık ve burada öyle biliniyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istekleri olduğunu söyleyen Ayşe Ali Abdulmecid ise kendilerini Çad’da yalnız hissettiklerini belirterek, “Babam Abdulmecid, dedem Uşar onun babası ise Abdulmecid idi. Abdulmecid İstanbul’dan geldi. Biz burada doğduk büyüdük ama hâlâ bir parçamız Türkiye’de. Biz Osmanlı ve Türkiye’nin bir parçasıyız. Bu yüzden çocuklarımın asıl vatanım Türkiye’de okumasını istiyorum” diye konuştu.

Zamanla Türkçeyi unutan Türkler, anavatanları ile yeniden bağlar kurmak istiyor. Bunun için Erdoğan’a seslenen Türk aileleri, bu bağın kurulması için karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini ve Türkiye’nin kendilerini sahiplenmesini bekliyor. Ayrıca aynı şehirde bulunan Türk bahçesinin harap olmaya terk edildiğini de belirten Türkler, atalarının mirasına sahip çıkılmasını istiyor.

Yaklaşık 300 nüfusa sahip Çadlı Türkler elektriğin ve suyun olmadığı Abeşe şehrinde yaşamaya çalışıyor.