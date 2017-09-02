Çalınan hayvanlarını bulan jandarmalara defalarca sarıldı

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde yaşayan Zülkifli Topal, Kurban Bayramı’nın ilk günü hayvanlarının bulunduğu ahıra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 23 büyükbaş hayvanının ahırda bulunmadığını gören Topal durumu jandarmaya ihbar etti. Harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri ilçede arama başlatırken durumu çevre illere de bildirdi. Samsun’un Ladik ilçesinde bir kamyonun hayvan sevkiyatı için kiralanacağı bilgisi üzerine araştırmalarını Ladik’e yönlendiren ekiplerin çalışması sonucu çalınan hayvanlara ulaşıldı. Hayvanlarını getiren jandarmalara sarılan Zülkifli Topal, “Allah onlardan razı olsun. Jandarmalar olmasaydı hayvanlarımı bulma imkanım yoktu” dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.A, S.Ç. ile Ş.A. adlı şahıslar getirildikleri Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.