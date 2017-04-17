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Çalınan tespihin fiyatı dudak uçuklattı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir otomobilin içerisinden özel tasarım tespih çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tespihin 15 bin lira değerinde olması ise duyanları şaşırttı.

  • IHA
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Adana'da bir otomobilin içindeki 15 bin lira değerinde özel tasarım tespihi çalan hırsız zanlısı yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Ali Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi park ettiği otomobiline bindiği sırada özel tasarım olan 15 bin lira değerindeki tespihinin yerinde olmadığını fark edip polisi aradı. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir şahsın bir süre otomobilin etrafında gezdikten sonra kapısını açıp tespihi çaldığını tespit etti. Polis bu görüntülerden hırsızlık zanlısının Mesut D. (28) olduğunu belirledi. 30'un üzerinde suç kaydı bulunan Mesut D.'nin peşine düşen ekipler, zanlının aynı yöntemle 5 araçtan daha hırsızlık yaptığını tespit etti. Evine yapılan baskınla yakalanan zanlı emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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