Çalışırken kalp krizi geçiren temizlik işçisi hayatını kaybetti
İstanbul Silivri Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
- İHA
Olay Silivri’ye bağlı Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal (44) mahalledeki çöpleri topladığı sırada bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ünal’a yaklaşık 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce kalbine stent takıldığı öğrenilen Ünal’ın cenazesi, jandarma ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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