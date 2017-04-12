Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Küçük Ayasofya Mahallesi Cinci Meydanı Sokak’ta yer alan ve projelendirme öncesinde özel halı saha olarak hizmet veren proje alanı; yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir bölgede yer alıyor. Eski kullanımında turistik açıdan işlevsel olmayan ve çevre halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir alan iken, 2015 yılında koruma kurulu onaylı projenin hayata geçirilmeye başlanmasıyla birlikte, uygulamanın sona yaklaştığı şu günlerde bambaşka bir hal aldı. 5 bin 700 metrekarelik park alanında proje kapsamında yapılan düzenlemelerde meydan alanı, oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, otopark alanı, bitki gösteri alanları, kafeterya alanı ile daha fonksiyonel ve estetik bir görüntüye kavuşturuldu. Yeşil alan miktarı eskiye oranla 3 katın üzerinde arttırılan parka, yetişkin ve gösterişli birçok ağaç dikildi. Yeşil alanlarda oluşturulan ince işlemeli çakıl ve çiçek desenleri ile görsel açıdan birçok güzelliği içerisinde barındırıyor.

PARKTA EŞİNE RASTLANMAYAN MERMER HAVUZ DA YER ALIYOR

Yapılan uygulama çalışmaları kapsamında ilçemizde ve İstanbul’ da eşine rastlanmayan bir gösterişli mermer havuzla alanın tarihi ve mistik dokusuna uyumlu bir sanatsal obje kazandırıldı. Kafeterya olarak inşa edilen yapı da görsel ve fonksiyonel açıdan bölgeye yakışan bir mimaride projelendirildi. Çalışmaların 2017 yılı Ramazan ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.