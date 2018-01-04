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Çalışmayan trafik ışıklarının kurbanı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Manavgat ilçesi Side yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 karayolunda Antalya istikametine giden Cengiz Kartay’ın idaresindeki 35 PK 579 plakalı yolcu otobüsü Manavgat istikametine gitmekte olan Emre Güler’in kullandığı 07 LRG 09 plakalı otomobil ile çarpıştı.
 
Kazanın şiddetiyle otomobil savrulurken, sürücü Emre Güler ile otomobilde bulunan Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan yaralandı. Kazanın, kavşakta çalışmayan sinyalizasyon sebebiyle, otomobilin ana yola kontrolsüz çıkmasından kaynaklandığı iddia edildi. 
 
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralı sürücü Emre Güler, Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı yolculardan Ayşegül Ketboğa (37) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meltem Gürkan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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