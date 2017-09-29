Çalmaya çalıştıkları 500 kiloluk makara üzerlerine düştü

Kayseri’de 3 hırsız, girdikleri bir depodan tel sarılı makarayı çalmak istedi. Makarayı kaldırmaya çalışan hırsızların gücü yetmeyince yaklaşık 500 kiloluk makara hırsızların üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesinde bulunan bir malzeme deposundan 10 bin TL değerinde 5 kilometre uzunluğunda alüminyum tel, 1 adet av tüfeği çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Depoda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, belirlenen eşkaller doğrultusunda yaptıkları çalışmada olayın şüphelileri olarak F.K. (24) ile M.B. (28) yakalandı. Yapılan aramalarda çalınan av tüfeği bulunarak mağdura teslim edilirken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalmak istediği makaranın altında kaldı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişinin depodaki telleri çaldığı görüldü. Yaklaşık 500 kiloluk tel sarılı makarayı çalmak isteyen hırsızlar, makarayı kaldırarak taşımaya çalıştı. Bir süre sonra güçleri yetmeyince makaralar hırsızın ayağının üzerine düştü. Acı içinde yerde kalan hırsız, diğer arkadaşlarının yardımıyla üzerine düşen 500 kilo ağırlığındaki makaradan kurtuldu. Sekerek gezen hırsız daha sonra çaldıkları malzemelerle birlikte ortadan kayboldu.