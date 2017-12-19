Cam filmi yasak mı serbest mi son dakika yeni düzenleme R43 cam filmi nedir

Cam filmi yasak mı serbest mi? Cam filmi ışık geçirgenliğinde yüzde kaç şartı aranıyor? R43 cam filmi nedir? Cam filmi yasağında nasıl bir düzenleme yapıldı? sorusu araç sahiplerinin internet üzerinden sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen hafta düzenlediği toplantı sonrasında cam filmi yasağına yönelik flaş karar alındı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, araç sahiplerini yakından ilgilendirecek cam filmi yasağında son nokta koyuldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmlerine yönelik kararlar alındı. Buna göre araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilecek. Cam filmi kullanmak isteyen ancak ceza ödemek istemeyen vatandaşlar, ceza yemeden kullanabilecekleri R43 camı araştırıyor.



ARAÇLARDA CAM FİLMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ALINAN FLAŞ KARAR!



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir’’ şeklinde ifadelere yer verildi.



İŞTE, ARAÇLARDA CAM FİLMİNE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME...



1)Uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70’in altında olabilecek.



2)Sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabilecek.



3)Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacak.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.







ACİL ÇIKIŞ ŞARTI



Tasarıda sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabileceği kaydedilirken, uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70’in altında olabileceği belirtildi. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı kaydedildi. (Gazete Habertürk)



R43 CAM FİLMİ NEDİR?



R43 cam, araçların fabrika çıkışlarında takılan renkli cam uygulamasına verilen isimdir. TSE tarafından belirtilen R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.







IŞIK İLETİMİ



R43 cam yönetmenliğine göre bir diğer önemli konu ışık iletimidir. Cam filmlerinin ışık iletimi optik bir bozulmaya sebep olmamalıdır. Karayolları Trafik Yönetmenliği 63. maddesi bu konuyu şu şekilde açıklar "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır”.



CAMLARINDA R43 OLAN ARAÇLAR CEZA ALMAYACAK



Cam Filmi uygulama kendinden filmli camlara sahip araçlar için geçerli olmayacak. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.