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Çamaşır makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

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Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde müstakil bir evde çamaşır makinesinin motor kısmına yılan girdi. Ev sahipleri yılanın çıkması için makineyi dışarı çıkardı. Sonuç alınamayınca durumu itfaiyeye bildiren aile yardım istedi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu 1 metre boyundaki yılanı makineden çıkarmayı başardı. Paniğe neden olan yılan tekrar doğal ortamına bırakılırken, ev sahipleri rahat bir nefes aldı.    
 

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