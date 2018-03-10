Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Görüş mesafesi 100 metreye kadar düşünce, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 05.40'ta çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, sisin dağılmasını beklerken, boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.