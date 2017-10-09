Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanı karaya vurdu

Çanakkale'de Güzelyalı köyü sahilinde Aplysia cinsi Opistobranchia türü deniz tavşanı canlı olarak karaya vurdu. Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz, Çanakkale Boğazı'nda bu türü ilk kez gördüklerini söyledi.

Genellikle Akdeniz’de yaşayan canlı türlerinden biri olan Aplysia cinsi Opistobranchia türü deniz tavşanını Güzelyalı köyü sahilinde bulan üniversite öğrencisi Serkan Gürses, deniz tavşanını bir suyla dolu kabın içine koydu. Ardından Serkan Gürses durumu Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz’a bildirdi. Dr. İnanmaz'ın teslim aldığı deniz tavşanı, bir laboratuvarda gözetim altında tutulurken dün öldü. Yaklaşık 25 santimetre boyunda ve 700 gram ağırlığında olan deniz tavşanı incelemeye alındı.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN HERHANGİ BİR ZARARI YOK"

Deniz tavşanının iki gün önce Güzelyalı sahilinde bulunduğunu ifade eden Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz, “Deniz tavşanını bulan arkadaşlar bize haber verdi. Karada bulunmuş. Kovada su içinde bir süre olarak canlı tutulabildi. Türünü ve cinsini tespit ettik. Karasularımızda çok sık rastlamadığımız bir tür. 40 santimetreye kadar boyları uzayabiliyor. Çok nadiren Ege, Ayvalık, Cunda, Datça ve foça taraflarında görüldüğü söyleniyor. Çanakkale Boğazımızda ilk defa bu türü görüyoruz. Zaman zaman Çanakkale Boğazı'nda yabancı türlerle ilgili çalışmalar oluyor. Özellikle Süveyş kanalından nadiren de olsa ya da Atlantik kıyılarından yabancı ve tanımadığımız türler geliyor. Yabancı türler geldikleri yerdeki diğer türlerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Yeni bir ortama başka bir türün gelmesi tahmin edilemeyecek zararlar vermekte. Bu tür daha çok deniz çayırları, yosun gibi canlılarla besleniyor. Onların üzerinde etkisi olabilir. Fırtına sonrası bu türün karaya vurduğunu düşünüyoruz. Tek olması herhangi bir problem oluşturmayacak. Ama bundan sonra bu ve herhangi bir yabancı türünün sayılarının artarsa bizim için çok önemli. Bu türler daha çok yosunlarla besleniyor. Sayısının çok artması o bölgedeki deniz çayırlarını olumsuz etkileyebilir. O bölgedeki yerel ve benzer türleri rekabet oluşabileceği için etkileyebilir" dedi.

İnceleme altına alınan deniz tavşanının, ÇOMÜ Piri Reis Deniz Müzesinde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği öğrenildi.