Çanakkale Boğazından 10 günde 185 bin araç geçti

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre; 10 günlük geçiş raporunda toplam 185 bin 610 araç ve 846 bin 242 yolcu GESTAŞ feribotlarını kullandı.

17 Ağustos Cuma gününden başlayan yolcu yoğunluğu, bayram tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar gününe kadar devam etti. Toplam 185 bin 610 araç geçişinden 59 bin 599’u Lapseki-Gelibolu, 46 bin 880’i Çanakkale-Kilitbahir, 40 bin 573’ü Çanakkale-Eceabat hattında gerçekleşti.

Güney Marmara hattında araç geçişi ise 3 bin 362 araç oldu. Bozcaada’ya yaklaşık 20 bin araç geçti Çanakkale’nin tatil bölgeleri Bozcaada ve Gökçeada’ya da tatilci akını vardı. GESTAŞ A.Ş’nin rakamlarına göre Geyikli-Bozcaada hattında 19 bin 687, Kabatepe-Gökçeada hattında 15 bin 549 araç, adalara ulaşım sağladı.

Bozcaada’ya yaya geçişi 86 bin 385, Gökçeada’ya yaya geçişi ise 59 bin 139 şeklinde açıklandı.

Özellikle Bozcaada’ya araçlı geçişlerde, 2018 yılı ile 2017 yılı arasındaki yüzde 37 oranındaki artış dikkat çekti. Gökçeada’ya olan ziyaretçi sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi. Toplam 4 bin 78 sefer Toplam 7 hatta 20 gemiyle sefer düzenleyen GESTAŞ, 10 gün boyunca toplam 4 bin 78 sefer gerçekleştirdi. Günde 408 sefer yapan şirket, saatte ortalama 17 sefer düzenledi.

Bu rakamlara bakıldığında, bayram tatili boyunca 3.5 dakikada 1 sefer gerçekleştirilmiş oldu. Yolcular, bayram tatili için yola çıkış günleri olarak ağırlıkla 17 Ağustos Cuma ve 18 Ağustos Cumartesi günlerini tercih ederken, dönüş yolculuğu da ağırlıklı olarak Bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma ve bir sonraki gün 25 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Bayramda Küçükkuyu-Midilli arası bin 92 yolcu Haziran ayının başından buyana gerçekleşen Ayvacık(Küçükkuyu)-Midilli seferlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı. 10 günlük bayram tatilinde bin 92 tatilci Küçükkuyu-Midilli seferlerini kullandı.