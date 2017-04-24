Çanakkale gazisi balıklar

Çankırı Atkaracalar ilçesine bağlı Ilıpınar köyünde "Asker Balıklar" olarak bilinen balıkların vücutlarının tamamına yakınında yaralar bulunuyor. İlçede, balıkların Çanakkale Savaşı’na katıldığı ve savaş sonrasında sayılarının azalarak vücutlarının çeşitli yerlerindeki yaralarla ilçeye döndükleri iddia ediliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, balıklarla ilgili çeşitli rivayetler olduğunu ifade ederek, "Atalarımız Çanakkale'de savaşırken havuzdaki balıkların neredeyse tamamının yok olduğunu söyleniyor. Bölgedeki vatandaşlar balıkların savaş bitiminde azaldığını ve bazı balıkların vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralarla geri geldiklerini anlatıyor" diye konuştu. Karatatar, Ilıpınar köyünün bilinen tarihinin 400 yıl olduğunu ve rivayetlere göre yaklaşık 400 yıldır bu balıkların burada yaşadığını kaydetti. Kent araştırmacıları da, balıkların bölgede kutsal sayıldığını ifade ediyor. Çanakkale Cephesi'nde savaştığına inanılan balıklara ilgi her geçen gün artıyor.