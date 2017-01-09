Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullar tatil açıklaması

Çanakkale okullar bugün de tatil. Meteoroloji'den yapılan son açıklamayla kar yağışının yarın da etkili olacağı Çanakkale'de öğrenciler 11 Ocak Çarşamba da okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? sorularının cevabını arıyor. 4 gün üst üste tatil yapan öğrenciler 5'inci günün de tatil olmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Çanakkale'den gelecek yeni bir tatil açıklamasına haberimizden ulaşabileceksiniz.

ÇANAKKALE'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılamayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi. Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.

ÇANAKKALE'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Salı günü ara verildi. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.