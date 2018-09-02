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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Ayvacık Sivrice Burnu'nun bir mil açığında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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