Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çanakkale'de 38 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 38 kişi yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG 6" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar´da arı istilası kamerada

Bağcılar´da arı istilası kamerada

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA