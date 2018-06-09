Çanakkale'de 38 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 38 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.
"TCSG 6" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kişi yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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