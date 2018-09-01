Çanakkale'de 44 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bademli köyü Acıdere mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan, Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Senegal ve Nijerya uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.