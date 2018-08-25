Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 56 kaçak göçmen yakalandı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine ilçeye bağlı Behramkale köyü girişinde 34 PG 578 plakalı bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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