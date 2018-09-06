Çanakkale'de 87 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. TCSG 28 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 58 kişi yakalandı. Sivrice Burnu açıklarında gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise yine lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kişi gözetim altına alındı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi. Rahatsızlanan Afganistanlı bir kadına ise ambulansta müdahale edildi. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.