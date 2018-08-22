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Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan iki  katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
 
Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye  ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, Ali Yumlu (28) ve Sümeyye Yumlu (26) çifti  ile çocuğu Tuğba Melek Yumlu'yu (5) alevlerin arasından çıkararak yangına  müdahale etti.
 
Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu  Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
 
Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.
 
Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor

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