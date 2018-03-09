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Çanakkale'de işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Selahattin D. yönetimindeki 17 PH 395 plakalı kamyon ile bir inşaatta çalışan işçileri taşıyan Abdurrahman Aydın'ın kullandığı 35 KZ 233 plakalı minibüs, Bademli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Minibüste bulunan işçilerden Afganistan uyruklu 33 yaşındaki Muhammed Atıf, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile Tuncay, Abdullah, Yakup, Mustafa ve Semavi Hakan ile İhsan ve Mazlum Aydın yaralandı.

Yaralılardan durumları ağır olan sürücüler ile Yakup Hakan, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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