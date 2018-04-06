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Çanakkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hikmet Karaman yönetimindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale karayolu Ayvacık ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Ayşe Karaman (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki Hasan Sinan Sezek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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