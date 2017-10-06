Çanakkale'de teknoloji mağazasında izdiham! Çevik kuvvet geldi

Çanakkale'deki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan teknoloji mağazası bugün saat 10.00'da açılış yaptı. Açılışa özel indirim ise izdiham yarattı.

Alışveriş yapabilmek için gelen vatandaşlar, mağazanın kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza kapılarını açar açmaz yüzlerce kişi, birden kapılara yüklenince ezilme tehlikesine yol açtı.

Kalabalık içerisinde bulunan birçok kadın ve çocuk, zor anlar yaşadı. Mağazaya akın edenler organizasyon eksiliğinden dert yandı.

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI!

Kapıların açılmasından kısa bir süre sonra kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza girişinde önlem aldı.

Mağazaya girmeyi başaran bazı vatandaşlar, aradığı ürünün kalmadığını öğrenince çileden çıktı.

Bazı müşteriler ise yaşanan izdihamdan dolayı alışveriş yapmadan mağazadan çıkmaya çalıştı.