Yarın 10 Ocak Salı Çanakkale'de okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklaması
Yurtta etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Çanakkale'de de etkisini sürdürüyor. Bu durum öğrencilerin Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? sorularının cevabını aramasına neden oluyor. Salı günü sadece Gelibolu ilçesinde okulların tatil olduğu ilde yeni bir tatil açıklaması var mı? Öğrencilerin ve velilerinin cevabını merak ettiği bu sorunun cevabı haberimizde.
Çanakkale kent merkezi ve 8 ilçede okullar bugün tatil. Meteoroloji'den yapılan son açıklamayla kar yağışının yarın da etkili olacağı Çanakkale'de öğrenciler yarın (10 Ocak Salı) da okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? sorularının cevabını arıyor. Çanakkale'den gelecek yeni bir tatil açıklamasına haberimizden ulaşabileceksiniz.
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ÇANAKKALE'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'de öğrencilerin cevabını merak ettiği bu soruya henüz Valilik'ten bir yanıt verilmedi. Yapılacak son dakika açıklamasını bu sayfadan takip edebilirsiniz.
ÇANAKKALE'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.
Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.
Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
ISTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
IZMIR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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