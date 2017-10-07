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Cani adam, 2 çocuk annesi kadını kezzap dökerek yaktı

Samsun'da bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Azeri uyruklu 2 çocuk annesi Arzu İsmayilova, borç para istediği tanıdığı Samsunlu R.P.'den parayı almak için evine gitti. İddiaya göre, Arzu İsmayilova evde R.P.'nin cinsel saldırısına uğradı ve karşı koyunca da üzerine kezzap dökülmek suretiyle yakıldı. Yaralanan kadın kendini evden dışarı atarak yardım istedi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen yüzü, kolları ve vücudu kezzap ile yanan Arzu İsmayilova, Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Tecavüz etmek istediği Azeri kadını kezzap ile yaktı
 
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu İsmayilova, “Bundan 3-4 yıl önce ekmek parası kazanmak için Azerbaycan'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine geldim. Borç para istediğim burada tanıdık yaşlı bir amca beni parayı vermek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Evine gittiğimde bana tecavüz etmek istedi. Ben de kendisini iterek karşı koydum. Üzerime kezzap döküp yaktı. Bağırarak kendimi dışarı attım. Komşular yardımıma koştular. Ambulans çağırıp beni hastaneye götürdüler. Adam ben burada acılar içinde kıvranırken bana 'Senin peşindeyim, öldüreceğim' diye tehdit mesajları atıyor. Bana yardım edilmesini istiyorum ve beni bu hale getiren şahıstan şikayetçiyim. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
 

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