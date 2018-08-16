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Çankırı'da 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Jandarma ekiplerince Eldivan ilçesi Küçükhacıbey köyü mülki sınırları içerisinde, arazide yapılan arama faaliyetinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayın şüphelisi B.K.'nın ikametgahının yakınında ve yapılan üst aramasında 1.700 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek bulundu.
Suç unsuru malzemeler el konulup, olayla ilgili soruşturma başladı.

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