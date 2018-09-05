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Çankırı'da cip çaya uçtu: 2 yaralı

Çankırı'da bir cipin Tatlıçay'a uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre sabah saat 06.00 sıralarında Kastamonu - Çankırı karayolunda Işıklı Kavşak mevkine yakın yerde Osman K. direksiyon hakimiyetini kaybederek Tatlıçay'a uçtu. Cip içerisinde bulunan Salih S. ve araç sürücüsü Osman K. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Araç içerisine sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde inceleme yapan polis ekipleri araçta 2 adet silah ve bir miktar mermi buldu.
Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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