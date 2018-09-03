Çankırı'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ilgaz-Çankırı karayolu İndağı mevkinde Çankırı istikametine gelen 34 NJ 7007 plakalı otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Araçta bulunan Figen K. (54) ve Ahmet Ali K. (25) olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Murat K. (3), Şeyma K. (25), Hanne Betül K. (1) ve Murat K. (57) ise yaralandı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybedenler ise Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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