Canlı yayın yaparak intihar eden adam 3 kurbanı ile aynı mezarlıkta toprağa verilecek

Aydıncık İlçesi'ne bağlı Dereçiftlik Köyü'nde 3 kişiyi öldürdükten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak özür dileyen, ardından aynı silahla yaşamına son veren Sıddık Gököz´ün cesedi, Yozgat Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak köyüne götürüldü. Gözöz, bugün ikindide öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Yozgat Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsi ardından, Sıddık Gököz´ün cenazesini teslim alan yakınları, cenazelerin aynı gün toprağa verilmesini uygun görmediklerini belirterek, Sıdık Gököz´ün cenazesini bugün teslim aldıklarını ve Dereçiftlik Köyü'nde toprağa vereceklerini söyledi. Öldürülen İsmail Özçay´ın amcasının oğlu ve aynı zamanda Dereçiftlik Köyü Muhtarı Sabit Özçay ise, 3 akrabasını dün akşam toprağa verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Köy mezarlığında biz 4 mezar kazdırdık, ayrım yapmadık. Mülki amirlerimizin talimat ve telkinleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Sıddık Gököz, aynı mezarlıkta ancak öldürdüğü 3 kişiden farklı uzak bir bölüme defnedilecek."

3 KİŞİ DÜN AKŞAM TOPRAĞA VERİLDİ

Sıddık Gököz´ün 2 yaşındaki oğlunu göstermedikleri iddiasıyla av tüfeğiyle öldürdüğü ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz, kayınvalidesi Zeynep ve kayınpederi İsmail Özçay, dün gece yatsı namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereçiftlik köyünde toprağa verildi.